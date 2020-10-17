«Простите меня»: Бузова в платье с корсетом со слезами обняла Авербуха на ледовой арене

Телеведущая выступила со своим напарником Дмитрием Соловьевым, но так переволновалась, что снова не смогла сделать все элементы правильно.

Ольга Бузова привыкла во всем быть лучшей. Упорством и старанием девушка привыкла добиваться своих целей. Она стала ведущей «Дома-2», построила карьеру певицы и недавно поставила рекорд Гиннесса — в ее Instagram теперь 22 миллиона подписчиков, а это самое большое количество среди российских пользователей. Однако пока девушке не удается покорить лед. Она участвует в проекте «Ледниковый период», где никак не может получить высшие оценки от судей.

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Темой нового выпуска стало кино. Бузова на этот раз перевоплотилась в ведьму, а ее напарник Дмитрий Соловьев в охотника на ведьм. Телеведущая облачилась в платье с корсетом. На ледовой арене был и огонь, и меч. На этот раз девушка смогла не только не упасть, но и показать несколько поддержек. Ольга каталась на коленях и взмывала в воздух. Однако тем, как в целом прошло выступление, девушка осталась недовольна. Она разрыдалась сразу после выхода со льда.

Илья Авербух не ожидал, что артистка так расстроится. Он сразу ее обнял. «Простите меня», — произнесла Бузова. Тренер был к ней не строг и отметил, что у всех бывают ошибки. Как оказалось, одна из поддержек не удалась. При этом этой ошибки почти никто не заметил. Судьи поставили звезде более высокие баллы, чем обычно. Они отметили, что это сильнейший номер из тех, что Ольга уже показывала.

«Оля, я только прошу понять меня правильно, но образ полностью отразил вас. Потому что вы по натуре боец. Это стало видно. Я скажу, что это тоже и мой образ. Я люблю войну, я люблю доказывать. Я поняла, что вы не про фантики и конфеты, а вы про борьбу и про доказать. И сегодня этот взгляд, не знаю, был он адресован мне или всем судьям, но вы пронзили и в нем было написано, что «я докажу», — высказала свою точку зрения Елена Исинбаева.

Татьяна Тарасова отметил, что большое значение имеют связки, поэтому она сразу видит, когда фигурист покачнулся, а после этого не завязывается уже общее впечатление от номера.

«Я вижу, что вы стали кататься лучше. Ты, Димон, такой молодец. Ты так к ней аккуратно относишься. Это очень видно. Это такая деталь партнерская. Есть еще недочеты, над которыми надо работать. Но что вы ведьмушка — это видно», — пояснила Тарасова.

После этого Бузова объяснила, что переволновалась и выступила хуже, чем на репетиции. Она извинилась перед своим партнером. Пока в общей таблице телеведущая занимает 12 место из 14.