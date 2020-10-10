«Неужели мы худшие»: Бузова в кожаном топе и гольфах «провалилась» на льду

Певица не смогла впечатлить членов жюри свои новым номером с Дмитрием Соловьевым. Даже эффектный наряд не помог звезде.

Ольга Бузова любит оказываться в центре внимания. Если Ксения Бородина отказалась участвовать в шоу «Ледниковый период», То ее напарница с радостью согласилась. Теперь девушка вынуждена совмещать работу на нескольких проектах и тренировки. При этом телеведущая строит отношения с блогером Давой. Однако выступления на льду даются девушке не просто. Ее ноги теперь покрыты синяками, в тело болит после выступлений.

Первый выход на лед перед членами жюри, в который входит Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Татьяна Тарасова и другие авторитетные персоны. Высшие баллы заполучить оказалось очень сложно. Новое выступление Ольги и ее напарника Дмитрия Соловьева было под трек Басты -«Сансара». Она сыграла влюбленную пару с напарником. Телеведущая была облачена в кожаный топ и клетчатую юбку, словно она подросток. Они откатали на льду почти без ошибок и падений. Бузова вжилась в образ, стараясь все сделать наилучшим образом. Но баллы были средними, в отличие от остальных участников. Это расстроило звезду.

«Сегодня будет сложный выпуск для нашей пары… Я вот сейчас, когда выставляла эту ленту из наших фото с номера — смотрела на нас с Димой, таких счастливых, улыбающихся, и вспоминала наше выступление», — призналась она. «Но, зная уже сейчас, какой был результат, с огорчением … неужели мы худшие… неужели мы не раскрыли задумку номера. Неужели даже актерски мы не отыграли. И не заслужили ни одной высшей оценки», — добавила Ольга.

Приглашенный судья Тимур Родригез отметил, что песня сильна и сложная, поэтому могла помешать паре. Он считает, что коллеге стоит набрать форму и начать кайфовать от нахождения на льду. Татьяна Тарасова была более критична.