Ольга Бузова в белоснежном костюме и с челкой-шторкой пришла к Ивану Урганту

Ольга Бузова за последние три года стала настоящей знаменитостью. Развод с Дмитрием Тарасовым подтолкнул девушку к певческой карьере, хотя мало кто изначально верил в успех подобной затеи. Теперь она собирает полные концертные залы, а в ее инстаграме 22 миллиона подписчиков. Год назад также наладилась и личная жизнь телеведущей. Ныне она строит отношения с блогером Давидом Манукяном. Даже частые разлуки не вредят их союзу.

Этой осенью Ольга участвует в шоу «Ледниковый период», поэтому много времени уделяет тренировкам на льду. Из-за того, что ее ноги сильно устают, девушка отказалась от каблуков. При этом она всегда старается стильно одеваться. Так как артистка хорошо зарабатывает, то позволяет себе покупать брендовые вещи. С похолоданием Бузова постоянно хвастается обновками. На днях она примерила джинсы Bershka, а ранее отметилась в мини-платье Gucci.

А накануне Ольга отметила 15 лет дружбы со своей лучшей подругой. Они устроили вечер в спа, а также обменялись подарками. На следующий день Бузова надела кожаное мини-платье с поясом, которое ей подарили. К слову, в этом сезоне особенно актуальны изделия из кожи.

«Ну что, я доехала кое-куда, жду ваших предположений, где я сегодня буду. А сейчас будем готовить образ совершенной другой, другой наряд», — поделилась звезда.

Вскоре артистка уже позировала перед камерой в белоснежном брючном костюме с жакетом прямого кроя, который она надела поверх черного топа-бюстье. Также девушке сделали высокий конский хвост и челку-шторку из собственных локонов.

«Ну что, я готова», — заявила Бузова.

По гримерке, которая находится в телецентре «Останкино», фанаты сразу поняли, что телеведущая пришла сниматься в программе «Вечерний Ургант» у Ивана Урганта.