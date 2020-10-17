«Не буду марать свою репутацию»: Максим Фадеев ответил на выпады Игоря Крутого

Продюсеры российского шоу-бизнеса несколько лет назад планировали создать совместный мегапроект – национальную музыкальную премию. Игорь Крутой решил договориться с телеканалом «Россия 1». По планам награждение должно было пройти в очень сжатые сроки. Но договориться продюсерам не удалось – разразился конфликт. О нем вспомнил Игорь Крутой в YouTube-шоу «Алена, блин» несколько дней назад. Максим Фадеев, который также должен был участвовать в создании премии, рассказал свою версию. Видео опубликовал в своем Instagram.

«Как мы это сделали, как будет идти принцип голосования? Я возмутился, меня поддержали много людей… Тогда я сказал, что не буду марать свою репутацию и участвовать в этом проекте. За мной ушли многие», — рассказал Фадеев.

Недавно этот же рассказ из уст Игоря Крутого возмутил Эмина Агаларова. Музыкант рассказал о подмене фактов и отметил, что будет ждать публичных извинений от Игоря Крутого.