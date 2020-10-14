«А он кто такой?»: Максим Фадеев высказался о конфликте с Игорем Крутым

Как известно, когда крупные игроки решают объединиться, обязательно жди «кровопролитий». В такой команде каждый знает себе цену и не собирается уступать другому. Попытка создания музыкального холдинга под предводительством Крутого, Фадеева, Дробыша и Матвиенко это доказала. Музыканты не только не смогли договориться о начальных задачах совместного проекта, но и окончательно рассорились. Однако у каждого спора есть зачинщики. Кто был виноват в разногласиях, Максим Фадеев постарался объяснить журналу Super.

«Изначально мы сразу договорились о том, что все решения будут приниматься паритетно. Крутой сказал, кто не с ним, тот может… Ну, я после этого и сказал, а он кто такой? Почему он постоянно говорит, что мы должны делать. И за мной ушло очень много людей», — объяснил Фадеев.

По словам музыканта, больше всего ему не понравилось в поведении оппонента то, что его самого и исполнителя Эмина Агаларова «обвинили в сговоре» против Игоря Крутого.

Напомним, что ранее сам азербайджанский исполнитель заявил, что ждет извинений от композитора. Также артист назвал обвинения основателя Академии имени Игоря Крутого против Фадеева беспочвенными и неубедительными.

больше по теме Подмена фактов: Эмин Агаларов рассердился на Игоря Крутого и ждет извинений Поводом послужили высказывания продюсера и музыканта в YouTube-шоу.

Игорь Крутой тем временем успел поздравить друга и модельера Валентина Юдашкина с днем рождения.