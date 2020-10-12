Подмена фактов: Эмин Агаларов рассердился на Игоря Крутого и ждет извинений

На днях Игорь Крутой рассказал историю, которая спровоцировала конфликт между ним, Максимом Фадеевым и Эмином Агаларовым. Дело в том, что музыканты хотели организовать единую музыкальную премию в России. Но, как признался Крутой в YouTube-шоу «Алена, блин», Фадеев и Агаларов пошли против него. Максиму не понравилось то, что Игорь Яковлевич может стать главным, а Эмин якобы его оболгал, заявив о прикарманенных полутора миллионах долларов.

Это заявление не оставило равнодушным Агаларова. Он сказал, что Крутой сделал подмену фактов. В интервью Super.ru артист отметил, что бюджет премии составил не полтора миллиона долларов, а 53 миллиона рублей. Также он добавил, что тогда понес финансовые потери, которые никто не возместил. Помимо этого, Эмин считает, что обвинения Крутого в адрес Фадеева не обоснованы.

Агаларов отметил, что будет ждать публичных извинений от Крутого.