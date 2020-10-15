«Все закончилось»: Павла Волю заметили в компании несовершеннолетней эскортницы

Резидент Comedy Club Павел Воля и ведущая Ляйсан Утяшева счастливы в браке уже восемь лет. Многие девушки до сих пор мечтают увидеть такое же предложение «руки и сердца», как когда-то сделал артист. Вместе с Ляйсан и Павел создали и ведут проект совместной зарядки, на которую приглашают и другие знаменитые пары. Ни у кого не могло возникнуть сомнений в верности Воли знаменитой гимнастке. Онако недавно в Сети появились снимки шоумена с несовершеннолетней девушкой, которая не скрывает каким способом зарабатывает себе на жизнь.

На личной странице некой Дарьи Ивановой были опубликованы кадры совместного ужина девушки с Павлом Волей.

«И как все закончилось», — загадочно приписала юная красотка.

Отметим, что девушка указывает в социальной сети, что работала в эскорте. Несмотря на юный возраст, который она старается не упоминать, Дарья привыкла знакомиться с богатыми мужчинами в престижных заведениях.

Пока неизвестно, откуда у девушки оказались совместные фотографии с юмористом. Также непонятно, подставили Павла, или же в союзе Утяшевой и Воли наступил кризис. Сама пара никак не отреагировала на произошедшее.