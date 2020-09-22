В объятиях мужа: Ляйсан Утяшева в приталенном жакете побывала с Павлом Волей на вечеринке

Ляйсан Утяшева заверяет, что хоть ее жизнь и насыщенная, она все делает сама. Спортсменка готовит еду для своих детей Софии и Роберта, участвует в разных проектах, поддерживает мужа Павла Волю. Порой весь день она вынуждена ходить с чемоданом, так как ей нужно посетить ряд мест и все успеть. За последние годы жизнь экс-гимнастки преобразилась. Теперь она все чаще посещает светские рауты и отдает предпочтение люксовым брендам.

Ляйсан до карантина летала в Париж на Неделю моды. В ее гардеробе есть наряды от Yves Saint Laurent, Dior и других известных марок. Очередной модный образ она представила накануне. Девушка посетила вечеринку Марии Федоровой, главного редактора Vogue Russia. Возлюбленная шоумена облачилась в одну из своих черных водолазок, кожаную юбку и серый объемный жакет с поясом. Ботильоны и круглая сумка Louis Vuitton дополнили образ. Вместе с женой на публике появился и Паша Воля. Он тоже решил выглядеть стильно, дополнив джинсы алой курткой.

Весь вечер гости поздравляли именинницу. Влад Лисовец произнес тост, а Рената Литвинова пела со всеми песню, когда вынесли праздничный торт. Ляйсан повеселилась, танцуя и обнимаясь со своим мужем.

Влюбленные не отходили друг от друга ни на шаг. По всей видимости, этим вечером они отдохнули и от детей, которых родителям приходилось развлекать весь карантин.