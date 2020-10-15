«Доброе утро!»: жена Юдашкина предстала в белоснежном банном халате у панорамного окна

В настоящий момент Марина вместе с кутюрье отдыхает в подмосковном санатории.

Валентин Юдашкин вместе со своей женой Мариной в преддверии своего 57-летия отправился на отдых в подмосковный санаторий.

Здесь звезды смогли расслабиться и забыть про городскую суету. Они скинули свои модные одеяния и примерили удобные спортивные костюмы, которые, к слову, пригодились им по прямому назначению. Пара не только прогуливалась по лесным тропам, но и занималась скандинавской ходьбой.

Кроме того, представители отечественной фэшн-индустрии не смогли себе отказать в чае на травах вместо привычного кофе в начале дня. С чашечкой этого ароматного напитка Марина Юдашкина запечатлелась на фоне панорамных окон, примерив белоснежный банный халатик.

«Доброе утро!» — подписала она фото, обнародовав его в личном блоге.

Мимо снимка матери не смогла пройти мимо дочь Валентина Юдашкина — Галина, которая оставила восхищенный комментарий.