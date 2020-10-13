В одинаковых тонах: Юдашкины вышли на прогулку в брюках карго и кроссовках

Многие привыкли видеть Валентина Юдашкина и его жену Марину в стильных и изысканных нарядах. Что говорить, принадлежность к фэшн-миру просто обязывает быть всегда на высоте, постоянно поддерживая статус.

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Тем не менее, на отдыхе семейная пара предпочитает выглядеть, как все люди – расслабленно, облачаясь скорее в удобные, чем модные наряды. В настоящий момент знаменитая чета отдыхает в подмосковном санатории. На обнародованном фото известный российский кутюрье и его возлюбленная (по совместительству топ-менеджер «Дома Юдашкина») предстают в спортивных костюмах с уютными брюками карго светло-серых тонов, а также в кроссовках. Судя по всему, они решили прогуляться по окрестностям. Однако и в этих незамысловатых образах Валентин и его жена не изменили себе, составив family look в одинаковых оттенках.

Кстати, на последнем показе моделей Юдашкина, эта пара тоже появлялась в одежде одного тона. В Санкт-Петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных Валентин и Марина пришли в тотальных черных образах. Она – в А-силуэтном платье с акцентом на талии и рукавами «три четверти», он – в классическом костюме с бабочкой.