Любовное настроение: Юдашкина в день рождения мужа предстала в А-силуэтном платье в пол

Валентин Юдашкин и его жена в преддверии дня рождения кутюрье уехали отдыхать в подмосковный санаторий. Здесь звездная пара на время забыла о светской жизни и эстетском стиле, примерив спортивные костюмы с брюками карго.

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Однако топ-менеджер «Дома Юдашкина» и сам маэстро и здесь оказались на высоте – они позаботились, чтобы их наряды были одного оттенка, составив пусть и простой, но фэмили лук.

Естественно, что в день 57-летия прославленного дизайнера одежды картина несколько изменилась — пара предстала во всей красе. Виновник торжества и его избранница облачились в белые наряды. Он — в костюм-двойку с черной рубашкой и элементами такого же тона на ботинках. Она — в А-силуэтное платье в пол с акцентом на талии, которую избранница кутюрье дополнительно подчеркнула розовым ремешком в виде банта.