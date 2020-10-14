Любовное настроение: Юдашкина в день рождения мужа предстала в А-силуэтном платье в пол

Валентин Юдашкин и его жена в преддверии дня рождения кутюрье уехали отдыхать в подмосковный санаторий. Здесь звездная пара на время забыла о светской жизни и эстетском стиле, примерив спортивные костюмы с брюками карго.
Однако топ-менеджер «Дома Юдашкина» и сам маэстро и здесь оказались на высоте – они позаботились, чтобы их наряды были одного оттенка, составив пусть и простой, но фэмили лук.
Естественно, что в день 57-летия прославленного дизайнера одежды картина несколько изменилась — пара предстала во всей красе. Виновник торжества и его избранница облачились в белые наряды. Он — в костюм-двойку с черной рубашкой и элементами такого же тона на ботинках. Она — в А-силуэтное платье в пол с акцентом на талии, которую избранница кутюрье дополнительно подчеркнула розовым ремешком в виде банта.
«Валечка! С днем рождения, дорогой! В этот день принято говорить приятные слова, желать счастья, здоровья и успехов — всего этого я тебе желаю всегда! Но я хочу, чтобы ты знал, я очень тебя люблю! Никогда ни в чем не сомневайся, мы, твоя семья, всегда рядом!» — обратилась в личном блоге Марина Юдашкина к мужу.