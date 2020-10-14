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Заболевший коронавирусом Иван Краско признался, что не в состоянии оплатить отдельную палату

Актер честно рассказал о финансовых трудностях.

Заболевший коронавирусом Иван Краско признался, что не в состоянии оплатить отдельную палату
Заболевший коронавирусом Иван Краско признался, что не в состоянии оплатить себе отдельную палату. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Известный советский и российский артист Иван Краско тоже подхватил коронавирус. Заболевание у знаменитости диагностировали после спектакля в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Сначала почувствовал слабость, а потом вызвал скорую. Тест показал положительный результат, но от госпитализации актер отказался, предпочитает лечиться дома. На это есть сразу несколько причин.

Во-первых, дома родные и близкие, которые ухаживают и поддерживают его.

«У меня здесь, дома, комфорт и уход. Моя жена Наталья старается все время покормить меня чем-то разнообразным», — делится с ФАН знаменитость.

Еще один аргумент в пользу домашнего лечения — это финансы. Долгий перерыв в работе пробил брешь в бюджете Ивана Краско.

«Понимаете, четыре с половиной тысячи рублей в день отдавать за отдельную палату в больнице — это пока что не в моих силах и возможностях», — резюмирует артист.

В настоящий момент у него мало возможностей заработать, на телешоу тоже не зовут.

«Даже этих — хотел сказать неприличное слово — телешоу — и тех нет. Но ничего, я воспринимаю это как очередное испытание», — заключил Краско.

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