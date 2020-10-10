«Чувствую, тяжесть такая»: 90-летний Иван Краско заразился коронавирусом

По словам актера, он подхватил вирус после спектакля в театре. При этом артист отказался ложиться в больницу.

Иван Краско сыграл в десятках фильмов и спектаклей. Уже давно он играет в театре. Народный артист в последнее время попадал в новостные заметки благодаря своей личной жизни. Сначала он женился на Наталье Шевель, своей ученице, чем удивил общественность. Но спустя три года их союз распался. В их отношения часто вмешивалась экс-супруга артиста Наталья Вяль, но сам актер был возмущен тем, что девушка отказывала родить от него ребенка.

А недавно Краско отметил 90-летие. В столь зрелом возрасте он продолжает активно работать. Но оказалось, что совсем недавно артист заразился коронавирусом. Он почувствовал себя плохо, отыграв два спектакля. Примечательно, что раньше актер не верил в существование CoViD-19.

«Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: „Чего это такое?“. И правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится», — рассказал Иван Иванович.

По словам актера, теперь он чувствует себя хорошо. Он даже надеется в скором времени вернуться на театральную сцену. Краско не стал скрывать, что боялся, что растеряет свои навыки, когда был карантин, но недавние спектакли показали обратное. По словам артиста, некоторые его коллеги по театра уже переболели коронавирусом. Однако после того, как вирус был выявлен у него, еще несколько актеров и сотрудников театра также узнали, что заразились, об этом пишет «Комсомольская правда».