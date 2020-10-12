«Я думал, что неприкасаемый»: Иван Краско высказал мнение о том, как люди заражаются CoViD-19

90-летний актер Иван Краско заразился новым коронавирусом. Учитывая его возраст, ситуация довольно опасная, но сам артист не унывает — остался лечиться дома под присмотром бывшей жены Натальи Вяль. Он рассказал Teleprogramma.pro, что чувствует себя нормально, высокой температуры не ощущает. На вопрос, где именно он мог подхватить заразу, мужчина отвечает, что это неважно. По его мнению, вирус есть везде и он «выискивает» людей со слабым иммунитетом, уставшим от нагрузок.

«Я думал, что в этом смысле неприкасаемый. Но нет… Коронавирус, конечно, проницательный», — говорит Иван Иванович.

3 и 5 октября актер играл в спектаклях в театре Комиссаржевской. Он поделился, что эти постановки были тяжелы для него и духовно, и физически. Краско считает, что после них его организм ослаб, и инфекция среагировала на это. Сейчас мужчина на карантине, но готов вернутся на сцену, когда врачи ему разрешат.

Добавим, что официальным данным на 12 октября, в России зафиксировано более 265 тысяч активных случаев заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель за прошедший месяц — цифра растет каждый день. Общее количество умерших от вируса россиян с начала пандемии оценивается в 22722 человека.