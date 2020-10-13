Темное дело: наследницу погибшей дочери актера Конкина хотели похитить

София Конкина профессионально занималась плаванием, но внезапно утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Спасти девушку не смогли. У нее остались дочь-подросток, престарелый отец и молодой человек. Отец — известный советский актер Владимир Конкин буквально обезумел от горя. Не так давно он похоронил жену, а теперь и дочь. А на днях стало известно еще об одном случае, который едва не стал трагедией. В студии программы «Пусть говорят» рассказали, что дочь Софии едва не похитили.

Инцидент произошел во время прощания с матерью девочки. К Алисе подошли неизвестные люди и попытались увезти в неизвестном направлении. Благо, родные вовремя оказались рядом.

Недавно в одном из столичных бассейнов произошла еще одна трагедия. 26-летний актер Ринат Кафиятуллин нырнул под воду, но спасти его не удалось. Выяснилось, что у артиста было заболевание, которое он скрывал. А в администрацию комплекса предоставил липовую справку.