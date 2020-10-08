Липовая справка: утонувший в бассейне Ренат Кафиятуллин страдал редким генетическим заболеваем

Ренат Кафиятуллин никому не рассказывал о своем редком генетическом заболевании. В связи с ним у актера была третья группа инвалидности. Спортом заниматься было можно, но под строгим контролем медиков, а бассейн был и вовсе запрещен. Физическая нагрузка могла привести к инсульту. Но в мае этого года Ренат купил абонемент в московский фитнес-клуб.

Как сообщает «Комсомольская правда», скорее всего, актер предоставил липовую справку. Так ли это на самом деле, устанавливают правоохранительные органы. Известно, что подобные документы можно приобрести за совсем небольшие деньги – от 200 до 5000 рублей.

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В сентябре в другом фитнес-клубе произошел еще один трагический случай. В бассейне утонула дочь актера Владимира Конкина. 32-летняя девушка профессионально занималась плаванием, но очередной заплыв закончился трагически.