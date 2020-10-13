«Начинаю сомневаться, была ли это любовь»: сожитель Конкиной изменил отношение к погибшей

12 октября в эфире программы «Пусть говорят» снова обсуждали трагедию с дочерью актера Владимира Конкина — Софией, которая утонула в бассейне в состоянии опьянения. Напомним, что семья девушки подозревает в произошедшем ее последнего сожителя — водителя Михаила Серова. Мужчина отрицает свою причастность к гибели возлюбленной и настаивает на том, что она не контролировала свое пристрастие к алкоголю. Он даже сходил на передачу «На самом деле» и прошел проверку на полиграфе. Устройство подтвердило, что Серов не планировал убийство девушки.

В новом выпуске «Пусть говорят» мужчина отметил, что его возлюбленная выпивала пару раз в неделю, и у нее случались провалы в памяти, которые очень беспокоили его. В связи со многими разноплановыми комментариями Михаила, по поводу всей этой ситуации, мужчину попросили конкретно высказаться: любил он или не любил Софию. Серов подчеркнул, что сошелся с Конкиной не из-за известной фамилии, он далеко не сразу узнал, кто ее отец.

«Мне кажется, что я ее любил по началу, а, может, люблю и сейчас, — уклончиво ответил мужчина. — Мы были фактически семьей. Я старался помочь ей во всех ее проблемах. Но я уже начинаю сомневаться, была ли это любовь, когда узнаю, что София параллельно со мной встречалась с кем-то еще».

Программу закончили на новой подробности — в вечер трагедии у Конкиной после фитнес-клуба было намечено свидание с другим мужчиной. Кто это должен был быть, пообещали рассказать в следующем выпуске.