Танцы до утра: Жасмин в ультрамариновом платье с размахом отпраздновала 43-летие

Певица собрала друзей в одном из столичных банкетных залов. Для именинницы пели Николай Басков, Любовь Успенская, а среди гостей были Татьяна Навка и жена Александра Овечкина.

Еще 12 октября Жасмин отметила свой день рождения. Певице исполнилось 43 года. Примечательно, что экономить на празднике поп-дива не стала, устроив торжество в одном из столичных банкетных залов. Помещение было украшено вазами с цветами, а на столах красовались деликатесы. Имениннице удалось собрать большую компанию друзей.

Жасмин находилась в прекрасном настроении, она улыбалась гостям, наслаждаясь праздником. Для такого дня она выбрала ультрамариновое платье из шелка и жакет в тон. От каблуков девушка избавилась, когда начались танцы. Она босиком отплясывала под национальные ритмы.

Также среди гостей было много ее подруг: Татьяна Навка пришла в белом платье, а Анастасия Шубская предпочла клетчатый костюм. Для всех присутствующих пели вживую Леонид Агутин, Николай Басков и Любовь Успенская. На танцполе побывал каждый гость, показав свою хореографическую импровизацию.

Кульминацией вечера стал небольшой торт. Жасмин задула свечи и загадала желание под бурные аплодисменты публики. Но на этом вечеринка не закончилась. Гости стали расходиться только к утру. Все успели потанцевать с Басковым и именинницей. Параллельно Жасмин принимала поздравления не только лично, но и в соцсетях. Многие коллеги написали ей теплые слова.