«Тебе точно можно все!»: Навка в белоснежном платье с бахромой станцевала с Жасмин

Татьяна Навка в последнее время редко выходить в свет. После отпуска фигуристка вернулась к работе. Она снимается в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри. А свободное время олимпийская чемпионка в танцах на льду посвящает семье. У нее подрастает дочка Надежда. Шестилетняя девочка занимается балетом, а также фигурным катанием, как и ее звездная мама.

Сама Навка не скрывает, что не только любит трудится, но и веселиться. Уже много лет она дружит с певицей Жасмин, которая не раз составляла ей компанию в отпуске. Также они участвовали в музыкальных номерах для новогоднего шоу. 12 октября фигуристка поспешила поздравить артистку с днем рождения. Она поделилась рядом совместных фото из своего архива. На некоторых их них Татьяна в белом платье с бахромой и на шпильках танцует с Жасмин на курорте.

«С днем рождения, моя прекрасная, которая даже к своему дню сделала подарок для своих поклонников, выпустила клип на песню «Можно»! Дорогая, сегодня, тебе точно можно все! Моя прекрасная, талантливая, самая веселая и энергичная, такая внимательная и понимающая подруга, пусть в твоей жизни в небе всегда светят: солнце успеха, луна любви и миллиарды звезд таланта, которыми ты наделена!» — поздравила звезду Навка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что давно не видели такой крепкой дружбы. Фанаты также одарили комплиментами фигуристку за ее наряд: