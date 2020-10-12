Элегантность и стиль: жена Овечкина в трендовом костюме в клетку появилась на вечеринке у Жасмин

Популярная певица устроила роскошный праздник в честь своего дня рождения. Ее гостями стали такие артисты, как Николай Басков, Татьяна Навка и Леонид Агутин.

Минувшим летом на родину прилетел Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская с детьми. Хоккеист живет в США, но часто приезжает в Москву. На этот раз у него был для этого веский повод — недавно спортсмен стал отцом во второй раз. Старшему наследнику Овечкина — Сергею два года, а младшему Илье всего четыре месяца. Не так давно хоккеист устроил пышный праздник в честь своего дня рождения, а теперь он стал гостем на вечеринке друзей.

Певица Жасмин устроила вечеринку в честь 43-летия. Она решила отметить дату с размахом. В большом зале с десятками гостей было все оформлено букетами цветов и свечками. На столах было много изысканных блюд. На сцене пели для гостей Николай Басков и Леонид Агутин. На танцполе засветила фигуристка Татьяна Навка. На празднике жена Овечкина сидела за столиком, который был был выделен специально для нее.

По такому случаю Шубская выбрала элегантный наряд. На этот раз вместо платья девушка надела серый брючный костюм в клетку. Брюки-дудочки подчеркнули ее стройные ноги. Девушка распустила волосы и сделала неброский макияж. Она общалась с подругой и подпевала артистам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Девушка за считанные месяцы вернулась в форму. Более того, многие отметили ее чувство стиля. По мнению фанатов, она одевается как леди. К слову, праздник продлился до поздней ночи. Гости успели попробовать вкусные блюда и повеселиться.