«Совсем не прикольно»: Ида Галич рассказала о симптомах коронавируса

Блогер Ида Галич с юмором относится к любым жизненным проблемам и сложностям. Однако новое заболевание напугало даже жизнерадостную подругу ведущей «Орла и решки» Анастасии Ивлеевой. В недавних Stories личного профиля Галич заявила, что по-настоящему стала ощущать все симптомы COViD-19.

Девушка рассказала, что перестала различать запахи. Также популярный вайнер пожаловалась на эмоциональное состояние. По словам Иды, она так перенервничала из-за болезни, что чуть не подверглась панической атаке. Знаменитость также сказала, что чувствует слабость.

«Это совсем не прикольно. Потому что одно дело, когда ты просто с симптоматикой гриппа ходишь и температуришь. А когда появляются симптомы именно ковида — становится психологически сложновато», — объяснила Галич.

Чуть позже жена бизнесмена Алана Басиева добавила, что чувствует себя хуже, чем обычно. Но попросила поклонников не беспокоиться.

Напомним, что Ида Галич заразилась коронавирусной инфекцией от мужа. Чтобы уберечь здоровье своего сына Леона, звездные родители отправили малыша гостить к бабушке с дедушкой. Об этом ранее Галич рассказала в своем микроблоге.