Сколько зарабатывают звезды в Инстаграме

Невозможно представить жизнь современного человека без гаджетов и социальных сетей. И если раньше в них общались, знакомились и обменивались мемами, то сейчас Инстаграм используется и как бизнес-площадка. Есть даже специальные курсы, обучающие новым профессиям, например, сторисмейкер или менеджер аккаунта.

Звезды использовали Инстаграм, чтобы быть ближе к своим поклонникам. Но со временем все изменилось. Сейчас там нужно не только поддерживать тренды, но и можно неплохо зарабатывать, размещая рекламу. Благодаря такому пассивному доходу, знаменитости стали вести свои странички активнее, привлекая армии фанатов.

Мы решили рассказать вам, у кого из звезд наибольшее количество подписчиков, и сколько они зарабатывают на рекламе. Смотрите видео Teleprogramma.pro.