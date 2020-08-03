Народный блогер во всей красе: Ида Галич просит рекомендации у подписчиков

Зимой этого года Ида Галич стала мамой. После полугода в новом для себя статусе блогер пожаловалась на выпадение волос. Она связывает это с гормональной перестройкой организма после родов.

«Что делаете, чтоб вернуть волосню на голове русалочью, да, может, секретные витамины есть какие-нибудь?» — задала вопрос подписчикам Галич в своем инстаграме.

При этом певица поделилась новым фото и отметила, что в целом она похорошела после рождения сына Леона. Вес уже почти пришел в норму, но есть проблемы с зубами. Подписчицы рекомендовали Галич витамины, которые помогали им в подобной ситуации. Некоторые даже успокоили ее тем, что ближе к году прическа придет в былые формы.

Недавно Ида Галич и бизнесвумэн Оксана Самойлова сняли забавный видеоролик на тему материнства. Поклонники оценили творчество молодых мам и попросили продолжать в том же духе.