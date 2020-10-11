Назначены переговоры: Елизавета II поговорит с Гарри по поводу планов Меган Маркл стать президентом США

Действующая королева Великобритании пригласила своего внука — принца Гарри — для переговоров по поводу вмешательства Сассексов в политику Америки.

36-летний наследник королевской британской семьи уже не в первый раз расстраивает свою знаменитую бабушку. Вот и сейчас Елизавета II назначила визит принцу не для умилительных бесед и чаепитий, а для того, чтобы отчитать внука.

Отметим, что Гарри провинился лишь косвенно. В основном королева недовольна поведением своей невестки — Меган Маркл. О приезде в Великобританию Маркл не могло быть и речи, поэтому отвечать за жену будет Гарри.

По словам британской журналистки Пенни Джуниор, Меган Маркл находится в «натянутых» отношениях с королевой Англии.

«Я не могу представить, чтобы Меган когда-нибудь захотела вернуться в Великобританию. То, что она поняла за свое недолгое пребывание в качестве члена королевской семьи, — это то, что британская королевская семья — не место для кого-то с политическими амбициями», — заявила журналистка.

Напомним, ранее в эфире телеканала ABC принц Гарри вместе с женой призывали граждан США голосовать на предстоящих выборах президента страны.