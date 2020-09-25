Королевские радости: Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой

Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой. На этот раз наследника подарит принцесса Евгения. Ее первенец родится в начале следующего года. Официальное заявление опубликовано в Instagram королевской семьи. Позже трогательную публикацию сделала и сама Евгения.

Принцесса Евгения — младшая дочь герцога Йоркского Эндрю — второго сына Британской королевы. В 2018 году Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. Они встретились на отдыхе в Швейцарии десять лет назад. А недавно папарацци заметили 30-летнюю принцессу в одном из детских магазинов Лондона, где она с большим интересом разглядывала детские вещи и игрушки.

Малыш станет уже девятым правнуком королевы. Первой же стала принцесса Саванна Филлипс (внучка принцессы Анны. – Прим. ред.), которой сейчас 10 лет. Восьмого правнука ей подарили Меган Маркл и принц Гарри в 2019 году.