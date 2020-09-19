Подлили масла в огонь: что расстроило принца Гарри в день рождения

Принцу Гарри исполнилось 36 лет 15 сентября. Этот день рождения он провел вдали от королевской семьи. Но они не оставили герцога Сассекского без внимания.

В Instagram отца, брата и бабушки были опубликованы поздравления и фотографии Гарри. Правда, везде он был без жены, от чего очень расстроился.

Как сообщает The Sun, масла в огонь добавило и то, что поздравление от герцогов Кембриджских сопровождалось снимком, на котором были запечатлена Кейт Миддлтон – жена Уильяма, а Гарри был без Меган.

Фото датируется 2017 годом, когда семья принимала участие в благотворительном забеге. В то время Гарри уже встречался с будущей супругой.

Поклонники Меган Маркл сразу же заметили, что на всех публикациях ее нет, поэтому раскритиковали такой подход королевской семьи.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри войдут в топ-100 самых влиятельных людей Рейтинг будет опубликован 22 сентября.

А тем временем Гарри признался, что очень хотел приехать на родину, но ему помешала пандемия. Он уже запланировал поездку на 2021 год и даже составил список мероприятий, которые обязательно должен посетить.