«Наша колыбельная»: Маша Горбань спела с дочкой

Отпуск Марии Горбань в Ялте продолжается. Актриса отдыхает на море вместе со своей дочкой — 6-летней Стефанией. Знаменитость ежедневно радует поклонников семейными снимками с малышкой.

«Вы просили! Мы поем!», — подписала публикацию артистка.



На этот раз Горбань опубликовала в своем микроблоге трогательное видео. Вместе с Фаней артистка спела колыбельную. На записи актриса нежно обнимает девочку. В руках у Стефании — белый плюшевый медвежонок. Горбань заплела длинные волосы дочери в две косички и одела малышку в белую кофточку и черный комбинезон.

Мама и дочка дуэтом исполнили песню Тины Кароль «У неба попросим». Многие поклонники отметили, что актриса и девочка спели очень чисто.

«Маша, голос божественный», «Очень красиво», «Маша, какая вы талантливая! Фаня вся в вас!», «Какой красивый у Вас голос», — выразили свой восторг фанаты.

Семейное видео растрогало подписчиков.

«До мурашек», «Какие же вы милые», «Сладкая парочка!», «Очень мило», «Вся в маму!», «Как душевно».

Поклонники очень радуются, когда видят в Instagram звезды ее дочь. В начале семейного отпуска Горбань опубликовала фото с малышкой, на которое бурно отреагировали подписчики в комментариях: