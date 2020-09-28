Мамина принцесса: Горбань опубликовала трогательное фото с дочкой

33-летняя Маша Горбань опубликовала в своем микроблоге трогательное фото с дочкой. На снимке ведущая обнимает шестилетнюю Стефанию. На малышке — круглые солнечные очки в розовой оправе. Фаня весело улыбается, глядя в объектив камеры. Ее мама также надела темные очки от солнца. Знаменитость отдала предпочтение трендовой оправе геометрической формы. Отпускной образ Горбань дополнила соломенной шляпкой и черной блузкой.

Девочка одета в ярко-розовую рубашку с текстовым принтом. Светлые волосы Стефании слегка растрепаны.

Мария Горбань лаконично выразила свои чувства к дочке:

«Любовь!» — подписала пост звезда.

Семейное фото растрогало подписчиков актрисы. Многие отметили, что малышка очень сильно похожа на свою маму:

«Какая же она классная. Вся в маму!», «Маша в детстве!», «Такое ощущение, что машина времени все же существует», «Шикарные! Фаня тоже фанатка очков?!», «Копия мамочкина!».

Также фанаты признались, что соскучились по ребенку в Instagram Горбань: