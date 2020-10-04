«Трое из ларца»: Маша Горбань опубликовала трогательное семейным фото

Звезда сериала «Кухня» Маша Горбань опубликовала в Instagram фото со своей семьей. На снимке запечатлены три поколения семьи: сама актриса, ее мама Лариса и шестилетняя дочь Стефания. Все трое держат в руках огромные букеты цветов. Знаменитость решила одеться вместе с Фаней в парные аутфиты: одинаковые серые оверсайзовые худи и свободные шорты с анималистиечским принтом. Бабушка Стефании также предпочла примерить вещи в спортивном стиле: женщина облачилась в толстовку с капюшоном бежевого оттенка, и мешковатые штаны в тон. На ногах бабушки, мамы и дочки — одинаковые массивные кроссовки.

«Я считаю, что это замечательная ежегодная традиция», — подписала публикацию артистка.



Поклонники пришли в восторг от нежного семейного кадра:

«Какая мама красавица», «Девочки, вы великолепны», «Какие вы красивые, я восхищаюсь!», «Семейные луки — это так мило», «Малышка на бабушку похожа».

Многие фанаты отметили, что представительницы женской половины семейства Горбань очень похожи друг на друга:

«Какие вы классные все! И все между собой очень похожи», «Все трое — близняшки», «Три поколения одного лица», «Трое из ларца — одинаковы с лица!», «Малышка на бабушку похожа».

К слову, недавно Маша Горбань похвасталась, что проводит отпуск вместе с дочкой Стефанией. В комментариях к публикации подписчики признались, что соскучились по девочке: