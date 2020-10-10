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«Зайди на секунду»: Гузеева «накостыляла» Харламову в гримерке Останкино

Помог состояться возмездию ведущий вечернего шоу Иван Ургант, к которому комик пришел на программу.

«Зайди на секунду»: Гузеева «накостыляла» Харламову в гримерке Останкино
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

О неравнодушии Гарика Харламова к телесвахе Ларисе Гузеевой уже давно ходят легенды. Сам резидент Comedy Club регулярно подливает масла в огонь и отпускает шуточки в адрес актрисы и телеведущей. Поводом становится все что угодно – от разговора звезды с героем шоу «Давай поженимся!» до платьев и макияжей артистки.

Накануне Гарик Харламов стал гостем вечерней передачи Ивана Урганта. И первое, что сделал шоумен на правах хозяина площадки, — это организовал встречу юмориста с Гузеевой. И ювелирно подошел к процессу рандеву.

«Фантастически место сделали. Ремонт. Зайди на секунду, — пригласил Ургант Харламова и затолкал в гримерку к Гузеевой. – «Гарик, просто расслабься!».

«Мама!», — закричал из-за двери Харламов. Следом оттуда послышались звуки ударов.

Кстати, весной появилась информация о том, что Харламов с Гузеевой помирились. Долгое время шоумен не шутил в ее адрес. Но недавно принялся за старое.

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