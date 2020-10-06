«Гузеева как Бузова»: Харламов показал, как выглядит компьютерная ведущая «Модного приговора»

Гарик Харламов опять принялся за старое. Уже довольно давно шоумен отпускает разные шуточки в адрес Ларисы Гузеевой, то высмеивая ее речь, то поведение в программе «Модный приговор». После незначительного затишья комик решил снова подшутить над телеведущей и обработал ее фото в программе по смене внешности.

Харламов задумался о том, как бы он выглядел, если бы был персонажем компьютерной игры. И за компанию изменил внешности Тимура Батрутдинова, Павла Воли и Ларисы Гузеевой. И если остальные оказались более-менее похожи на себя, то компьютерная коллега с Первого канала, по мнению подписчиков Харламова, вышла очень неожиданной.

«Гузеева на Бузову похожа», «Гузеева — Жасмин на минималках», «Бузова — это Гузеева через некоторое время», «Самый смешной вышел Батруха, а Гузеева на Бузову похожа», «Почему Бузова на последнем фото?», «Осталось только название игры придумать и увязать всех героев», — шутят фолловеры в комментариях.

Сама Гузеева редко реагирует на шутки от Харламова. Лишь однажды она позволила себе высказаться в его адрес, причем на самой передаче «Давай поженимся!». Звезда экрана разразилась тирадой и взмолилась, чтобы он оставил ее в покое.