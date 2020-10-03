«Резко постарела»: 71-летняя Регина Дубовицкая поразила поклонников болезненным видом

Регина Дубовицкая является не только ведущей, но руководителем программы «Аншлаг». Она дружит с Еленой Воробей и другими коллегами. Недавно артистка пережила карантин. Она почти не покидала свою квартиру. Многие давно не видели юмористку. Как оказалось, она сильно изменилась за последние годы. Сложно поверить, что в декабре ей исполнится 72 года. Однако на днях она посетила выставку своего коллеги Геннадия Ветрова.

Дубовицкая поразила публику своим видом. Поклонники с сожалением признались, что она резко постарела и выглядела бледной. Женщина пришла в шелковой черной блузке с принтом, которая только подчеркнула ее худобу. Лишь прическа артистки осталась неизменной — легкие локоны. Поклонники были шокированы увиденным. Некоторые стали думать, что фото, которые попали в Сеть, фотошоп. К слову, снимками поделился журналист Феликс Тодорович Грозданов.

«Геннадий Ветров и Регина Дубовицкая дружат уже много лет. Поэтому ведущая „Аншлага“ не могла не прийти на вернисаж юмориста — больно ей нравятся клоуны!» — написал он.

Подписчики в свою очередь стали обсуждать внешность звезды. «Это точно не Регина! Фотошоп», «Это ужас. Если это действительно она, ее нужно посадить на усиленное питание, куда смотрят ее родные», «Что с ней?», «Резко постарела», «Не узнать», «Болеет?», «Не верится, что это Регина», — стали писать они.

Напомним, что Дубовицкая не одинока. Ее муж доктор физико-математических наук Юрий Айвазян. У супругов есть дочка Илона, которая подарила им внучку Регину Игоревну.