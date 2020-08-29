«Нас старались поссорить посторонние люди»: Дубовицкая раскрыла суть конфликта с Шифриным

Как отметила телеведущая, ее друг шикарный артист, у которого, правда, сейчас не складываются дела на эстраде.

Телеведущая Регина Дубовицкая раскрыла суть конфликта с юмористом Ефимом Шифриным. Ранее он говорил, что в программе «Аншлаг» постоянно появляются его старые эстрадные номера, но он за это не имеет ни копейки. С подобными заявлениями, надо признать, в разные годы выступали многие артисты программы, обвиняя Дубовицкую в не выплатах гонораров и краже авторских прав.

Как отметила Дубовицкая, за эфиры артистам никто не платит. При этом она была наслышана словами Шифрина, которые ей передали коллеги.

«Кто там прав, кто виноват? У меня есть моя версия, но не буду ее говорить. Мне кажется, все было по-другому, чем мне пересказывали. Думаю, старались нас поссорить посторонние люди». Регина Дубовицкая

По словам Регины Дубовицкой, сейчас у нее нет недопонимания с Шифриным. Его она считает шикарным артистом, у которого есть успехи в театре. В то же время на эстраде у него, как она думает, сегодня не все так здорово, сообщает «Собеседник».

Регина Дубовицкая — известная и бессменная ведущая программы «Аншлаг». Программа пользовалась огромной популярностью в первые годы выхода на экраны. Правда, в последние годы ее показывают по телевидению крайне нерегулярно из-за падения рейтингов. Всего выходит в среднем по 6-7 выпусков в год.