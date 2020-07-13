«Муж выбросил мое удостоверение через окно»: Регина Дубовицкая о жизни с супругом

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со своим супругом Юрием Айвазяном. Он физик, доктор физико-математических наук, профессор. Основоположник физического направления в области магнетизма.

«Главное, что мой муж не работает на телевидении. Иначе у нас были бы с ним постоянные ссоры. В начале отношений у нас, конечно, случались конфликты. Муж однажды, к примеру, выбросил мое удостоверение через окно. Не хотел, чтобы я вела «Аншлаг» и работала на радио. Постепенно он смирился с моей профессией. Он мог бы меня ревновать ко всем артистам, но не стал этого делать — бесполезно». Регина Дубовицкая

Между тем Борис Корчевников напомнил слова юмориста Михаила Задорнова, который однажды говорил про некий «одноразовый поцелуй» с Региной Дубовицкой. «Я этого не помню, если честно. Миша всегда был незаурядным человеком. С ним никогда не было грустно, хотя он и привирал», — заметила она.

Напомним, что Регина Дубовицкая с 1987 года ведет программу «Аншлаг». Сейчас программа нерегулярно выходит на телевидении.