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Вся в маму: 19-летняя дочка Брежневой в кожаном пиджаке на голое тело засветила пышную грудь

Вслед за звездной родительницей девушка похвасталась формами.

Вся в маму: 19-летняя дочка Брежневой в кожаном пиджаке на голое тело засветила пышную грудь
Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa/

Старшая дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман растет настоящей красавицей с безупречной фигурой. Девушка переняла от своей звездной мамы все самое лучшее. И не стесняется хвастаться формами. В своем Instagram Соня регулярно постит пикантные снимки – от пляжных в бикини до откровенных в нижнем белье, — неизменно получая кучу комплиментов.

На этот раз Соня опубликовала сразу несколько фотографий в кожаном пиджаке с мужского плеча. Дочка Брежневой накинула его на голое тело – под ним виднелся только бюстгалтер. Выбирая соблазнительные ракурсы для съемок, девушка не постеснялась засветить пышную грудь.

Старшая наследница певицы обладает белокурой внешностью. Но минувшей весной девушка шокировала фанатов, перекрасившись в брюнетку. Правда, в темном цвете она пробыла недолго и быстро вернулась к привычному пшеничному оттенку.

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