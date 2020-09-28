«Медовый месяц»: 19-летняя дочка Брежневой показала пышные формы в белоснежном бикини

Соня Киперман проводит время на побережье в Калифорнии. Не только новые фото, но и подпись к ним заинтриговала фанатов.

Вера Брежнева недавно прилетела во Флоренцию. Певица продолжает путешествовать после карантина. Почти все лето она провела в Киеве. Уже полгода артистка не виделась со своей старшей дочкой Соней Киперман. Девушка живет в Лос-Анджелесе, где учится и работает. Последний раз им удалось провести день вместе, когда в феврале Вера была на гастролях в США. С тех пор она не смогла вновь добраться до наследницы.

Однако 19-летняя Соня не скучает в Америке. На днях она поделилась кадрами, на которых запечатлена с подругой. По всей видимости, студентка отдыхает на побережье. Дочка Веры устроила фотосессию в белоснежном бикини из шелка. Пикантный наряд позволил обнажить плоский живот и пышную грудь. Девушка продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры, принимая чувственные позы.

Сначала наследницы звезды написала «Медовый месяц» под снимками, а потом изменила надпись на «Винтажная малышка». Однако теперь поклонники гадают, не сыграли ли дочка Брежневой свадьбу в Америке, так как у нее есть возлюбленный — кудрявый парень, музыкант, Мэтт Кэннон, с которым она встречается больше года. Не исключено, что их отношения перешли на новый уровень. «Любовь моя», — отреагировала на кадры сама Вера.

А поклонники одарили Соню комплиментами. Многие считают, что она стала копией своей мамы. «Солнце! Какая милая», «Краше мамы», «Очень красивая», «Фигурка женщины», «Ну нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики.