На стиле: Валерия в кожаном жакете и мини-шортах похвасталась стройными ногами

С наступлением осени многие модницы поспешили ввести в свой гардероб самые яркие тренды гардероба. Один из таких – кожаный пиджак. Ксения Бородина, Ирина Дубцова, Елена Летучая уже обзавелись моднейшей вещицей. Вслед за ними выгуляла актуальную деталь одежды и певица Валерия.

Более того, жена Иосифа Пригожина добавила в аутфит молодежной игривости и предстала в кожаном total look – к стильному жакету она выбрала черные мини-шорты. Дополнил наряд не менее острый тренд сезона – высокие гольфы, которые выглядывали из широкого голенища сапог Dior. Этот модный ансамбль выгодно подчеркнул стройные ноги звезды.

Кстати, акцентные носочки появились в моде именно с наступлением осени. И самой ярой поклонницей этого свежего тренда является Ольга Бузова. Поющая телеведущая уже не раз была замечена в аутфитах с элементами стиля преппи.