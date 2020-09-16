В стиле преппи: Бузова вслед за Бородиной появилась на съемках в гольфах

Ольга Бузова обожает меняться. Она совсем недавно отказалась от своего фирменного каре в пользу длинных волос и предстала перед поклонниками преображенной. Кроме того, практически каждый день поющая телеведущая удивляет не только новыми прическами и укладками, но и аутфитами, которые грамотно подбирает и комплектует.

Накануне теледива появилась на съемках в бомбере, мини-юбке и гольфах. Кстати, в подобном аутфите подписчики видели и соведущую Бузовой Ксению Бородину. Мы обратились к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой за комментарием. И стилист отметила, что аутфит Бузовой выверен в соответствии с модными трендами сезона.

«Элементы стиля преппи в этом сезоне особенно популярны, к примеру гольфы. Ольга мне напомнила подружку бейсболиста из американского фильма. Мини, бомбер, гольфы и кеды — полный набор. Но я бы здесь все же заменила последние на дерби. Так было бы еще более трендово и гармонично, поскольку верх весьма объемен, напрашивается утяжеленная деталь в нижней части аутфита. А в целом неплохо!» — оценила look звезды Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.