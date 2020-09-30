«Сильно ныли мышцы»: Марина Александрова переболела коронавирусом

38-летняя российская актриса театра и кино Марина Александрова призналась, что недавно переболела коронавирусом. Знаменитость подробно описала симптомы: к слову, раньше артистка не сталкивалась даже с головной болью.

«Все началось с того, что у меня заболела голова. А это случилось впервые в жизни! Да, такого не было никогда — я счастливый человек. Затем пропало обоняние. А еще сильно ныли и болели мышцы — как будто ты тяжести перетаскал или перезанимался в спортзале», — рассказала звезда в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Однако, даже в этом Александрова увидела позитивную сторону: перенесенный коронавирус позволил актрисе без опаски посетить «Кинотавр».

«У меня же антитела. Теперь какое-то время могу не бояться заражения», — поделилась артистка.

А вот планы Анны Нетребко были нарушены опасным заболеванием: заразившаяся коронавирусом певица провела собственный день рождения в стенах больницы.

Особую опасность CoViD-19 представляет старшему поколению: недавно в реанимации оказался Юрий Назаров.