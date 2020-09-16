«Коварный вирус любого приласкает»: Юрий Назаров рассказал о своей болезни

Актер переболел коронавирусом, но готовится к возвращению домой из больницы.

Ранее родственники Юрия Назарова сообщили о госпитализации артиста с двусторонней пневмонией. Коронавирус подтвердился, на девятый день наступило ухудшение состояния актера. Врачи назвали состояние на тот момент кризисом болезни. Дочь Назарова, Татьяна, рассказывала, что ее отец находился не на ИВЛ, а на аппарате СИПАП, который помогает пораженным легким больного.

В беседе с kp.ru Назаров продемонстрировал боевой настрой. Артист уверенно сообщил:

«Враги не дождутся. Все идет путем!»

Актер очень тепло отзывается о больнице, где проходит его лечение:

«Условия здесь великолепные, врачи хорошие, современная техника, что еще надо? Вчера был изумительный обед с пловом. Кругом забота. Когда надо и водичку в палату принесут, ну как тут не выжить», — делится впечатлениями Юрий Назаров.

Звезда советского кино успел поразмышлять о болезни с философской точки зрения:

«Пока лежал под капельницей, я вот что понял: ковид не разбирается, кто ты — человек из списка Форбс или бомж с помойки. Коварный вирус любого приласкает», — делает вывод актер.

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Юрий Назаров уже строит планы после выписки: артист настроен на предстоящие выступления, а также на новый проект в кино.

Российские зрители любят Юрия Назарова за роли в таких кинолентах, как «Маленькая Вера», «Команда 33», «Прощание славянки», «Демидовы», «Что у Сеньки было», а также в сериалах «Склифосовский» и «Мотыльки».