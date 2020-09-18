«Я чувствую вашу любовь»: Нетребко в свой день рождения поделилась фото из больничной палаты

Нетребко уже почти неделю лежит в клинике с «ковидной» пневмонией. 18 сентября артистке исполнилось 49 лет. В честь дня рождения она выложила пост в своем микроблоге:

«Не важно, где ты на свой день рождения — важно, что тебя любят! Я чувствую вашу любовь! Спасибо за поздравления», — поблагодарила поклонников певица.



Анна Нетребко поделилась фото, которое было сделано в больничной палате. В кадре артистка предстала с воздушными шарами, а также видео, как ее поздравила телеведущая Марика Гвилава. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова продемонстрировала бодрое настроение даже в такой непростой ситуации. Находясь в больничной палате, дива победно подняла руку со связкой шаров.

Подписчики поспешили поздравить любимицу публики:

«Своим присутствием вы украшаете любое место, даже больничную палату», «С днем рождения, королева! Анна, вы волшебная!», «Ваш позитив вдохновляет. Вы очаровательны, красивы, талантливы и артистичны. Но, берегите себя, здоровье надо беречь», — пишут в комментариях фанаты.



Напомним, что ранее стало известно, что Анна Нетребко заболела коронавирусом. При первых симптомах певица самоизолировалась и сделала тест. Когда выяснилось, что анализ дал положительный результат, оперная дива легла в больницу.

Сын Нетребко, Тьяго, по словам матери, в полном порядке. У супруга оперной певицы Юсифа Эйвазова были найдены антитела, значит, мужчина уже переболел коронавирусом бессимптомно.