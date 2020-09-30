Марина Александрова предстала на шоу Ивана Урганта в алой юбке мидакси и жакете оверсайз

Марина Александрова появилась на передаче Первого канала «Вечерний Ургант». Звезда выбрала для телеэфира современный динамичный образ.

Актриса примерила жакет оверсайз оттенка кофе с молоком с крупными пуговицами, подобрав к нему изящные туфли-лодочки в тон и топ. Яркий акцент она сделала на шелковой юбке трендовой длины мидакси, которая является чем-то средним между макси и миди. Шею брюнетка украсила актуальной крупной цепью из золотого металла. А волосы собрала в строгий хвост сзади на прямой пробор.

«Радостно смотреть на счастливую прекрасную актрису с безупречной репутацией и чувством стиля», «Актриса великолепная, но мода сегодня меня пугает…», «Эта мода оверсайз – чума», «Настоящая звезда!»,«Крутая! Суперстильно смотрится!», «Совсем худенькая стала»,«Что-то не узнаю Александровой. Похудела?» — прокомментировали образ Марины фолловеры.

Кстати, Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» не раз говорила, что актуальная в настоящий момент одежда «с чужого плеча» действительно может зрительно сделать человека более изящным.

Отметим также, что ожерелье в виде крупной цепи совсем недавно выбрала и другая любимица публики Вера Брежнева. Она примерила черный бархатный топ. Золото на его фоне заиграло особенно впечатляюще.