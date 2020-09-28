Внимание к деталям: Брежнева примерила поверх черного топа сразу две трендовые цепи

Вера Брежнева в обыденной жизни старается не усердствовать с макияжем и носить удобную одежду. Это можно понять, ведь от сценического грима и каблуков артистке наверняка хочется отдохнуть. Тем не менее, звезда не забывает и о трендах.

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На прогулке жена Константина Меладзе предстала в трендовых украшениях. Поверх черной майки по фигуре Вера примерила сразу две разновеликие крупные цепи из золота. Мода на них вернулась в прошлом сезоне, а в этом достигла своего пика – редкая модница не отметилась в таком колье в духе «привета из 90-х». С внушительной цепью на шее видели Ольгу Бузову, Анну Заворотнюк, певицу Валерию Юлию Михалкову и многих других отечественных звезд.

Не удержался от покупки актуального аксессуара и стилист, ведущий программы на СТС «Рогов в деле» Александр Рогов.