Объятия матери: Александрова поделилась редким кадром с подросшими детьми

Марина Александрова уже восемь лет состоит в законном браке с режиссером Андреем Болтенко, воспитывает от него детей – пятилетнюю Катю и восьмилетнего Андрюшу. Однако о частной жизни звезды известно крайне мало. Актриса не любит афишировать ее в Instagram и выставлять фотографии личного характера в социальных сетях. Но иногда она делает исключения из правил.

Так произошло и на этот раз – артистка решила показать своих подросших детей широкой публике. Правда их лица она по традиции прикрыла.

«У меня два дня рождения, настоящий и официальный, так случилось, поэтому все астрологические гороскопы на меня не действуют… Мой знак зодиака – Любовь! Людям, рожденным под этим знаком свойственно искать ее повсюду, в семье, в каждом дне, человеке и труде! И знаете что?! Они ее находят», — подписала она фото в Instagram.