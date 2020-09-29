В крови погибшей дочери актера Конкина нашли алкоголь и снотворное

Пока в истории со смертью 32-летней девушки слишком много загадок.

Смерть Софьи Конкиной, дочери народного артиста России Владимира Конкина, до сих пор остается загадкой.

Девушка сначала чуть не утонула в бассейне фитнес-клуба, куда ходила несколько лет подряд. Почти минуту она провела под водой, прежде чем ее вытащили на бортик. Тренеры даже смогли вернуть 32-летнюю посетительницу к жизни – она стала дышать, но в сознание не пришла. А спустя сутки, скончалась в больнице.

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на свои источники, уже готовы результаты экспертизы погибшей. В крови девушки обнаружили алкоголь – 2,25 промилле и активное вещество, которое обладает седативным, снотворным действием. Анализы мочи тоже подтвердили наличие спиртного — 2.96 промилле.

Адвокат знаменитой семьи в беседе с kp.ru отметила обратное.

«На сегодняшний день у следователя нет ни одного документа, который подтвердил бы наличие алкоголя в ее крови. Но и отрицать такую возможность пока преждевременно», – подчеркнула Юлия Нитченко.

Представители фитнес-клуба, где плавала девушка, тоже настаивают, что она была пьяна.