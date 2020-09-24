Умерла дочь актера, сыгравшего Володю Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Наследнице Владимира Конкина на момент смерти было всего 32 года.

В Москве погибла дочь известного актера Владимира Конкина, который сыграл Володю Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Софии было всего 32 года.

Известно, что два дня назад девушка отправилась в бассейн одного из фитнес-клубов. При этом домой она так и не вернулась. Родные себе места не находили. Выяснилось, что девушка на протяжении двух дней находилась в Боткинской больнице. Ей был поставлен диагноз «Утопление». Смерть наступила, как отметили медики, из-за отказа почек.

Сейчас к данному происшествию подключилась полиция. Не исключен криминальный характер смерти. Стражи правопорядка хотят понять, почему родные больше двух суток ничего не знали о судьбе 32-летней девушки, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, что у Владимира Конкина, кроме дочери, еще два сына – Ярослав и Святослав. Его жена Алла умерла десять лет назад в московском хосписе от рака. После ее смерти актер, которому сейчас 69 лет, больше не женился.