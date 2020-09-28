«Во-первых, для спокойствия»: Никас Сафронов высказался в поддержку усиления карантинных мер

Еще недавно казалось, что жизнь вернулась в прежнее русло. Минувшей весной целых три месяца обычные граждане, а также актеры, певицы и представители других профессии вынуждены были сидеть дома. Правда, все оказалось не так страшно. Уже к концу лета звезды стали все-чаще собираться вместе, выступать и даже давать концерты.
Однако наступила осень, а вместе с ней пришла вторая волна коронавируса. В России зафиксировали рост заболевших. Мэр Москвы Сергей Собянин сначала отправил на самоизоляцию пожилых людей и рекомендовал перевести большую часть сотрудников компаний на удаленный режим работы. Теперь вновь отменяются массовые мероприятия. События напоминают те, которые уже были весной. Многие звезды высказались против того, чтобы возобновлялся карантин. С корреспондентом портала Teleprogramma.pro о новых ограничениях и пандемии пообщался Никас Сафронов. Художнику приходится много путешествовать, но он поддерживает усиления мер защиты.
«Они нужны. Во-первый, для спокойствия. Люди должны чувствовать, что ими занимаются. Во-вторых, люди должны привыкнуть к каким-то формам защиты себя. Они должны чувствовать, что нужно оберегать своих близких и родных», — пояснил свою позицию Сафронов.
«Я говорил весной, что коронавирус будет остывать к лету, а с осени снова начнется и станет затухать ближе к январю и весной снова затухнет. Этому причина простая, аналог предыдущих болезней чумы, гриппа. Все происходит циклично, люди заболевают, заражают новых людей.
Болезнь сокращается, когда некого заражать, когда все больные. Болезнь должна пройти все этапы, заражения, лечения. Заболеют все или будут болеть многие. Раньше это было стихийно. В 20 веке это невозможно. Была сибирская язва и люди справлялись с этой инфекцией. Мы забываем о болезнях, а они никуда не делись. Люди свыклись с этим.
Та часть, которая более подтверждена, заболевает и или вылечивается, или умирает. Другая часть просто обладает хорошей иммунной системой или является носителем, но не знает этого. Заболело очень много людей сейчас.
Я был в Крыму, народу там было миллион. Там где только я отдыха, заболели актеры, ведущие. Они как-то даже не чувствовали этого. Из большой группы людей четыре человека оказались больными Люди начинают свыкаться с этой болезнью и организм справляется сам внутри. Это не значит, что они не могут заразить. Просто человек учится выживать. Так устроен мир», — высказался артист.