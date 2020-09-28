«Во-первых, для спокойствия»: Никас Сафронов высказался в поддержку усиления карантинных мер

Художник считает, что люди должны со всей серьезно относиться к собственному здоровью. И не подвергать риску других - в частности, стариков.

Еще недавно казалось, что жизнь вернулась в прежнее русло. Минувшей весной целых три месяца обычные граждане, а также актеры, певицы и представители других профессии вынуждены были сидеть дома. Правда, все оказалось не так страшно. Уже к концу лета звезды стали все-чаще собираться вместе, выступать и даже давать концерты.

Однако наступила осень, а вместе с ней пришла вторая волна коронавируса. В России зафиксировали рост заболевших. Мэр Москвы Сергей Собянин сначала отправил на самоизоляцию пожилых людей и рекомендовал перевести большую часть сотрудников компаний на удаленный режим работы. Теперь вновь отменяются массовые мероприятия. События напоминают те, которые уже были весной. Многие звезды высказались против того, чтобы возобновлялся карантин. С корреспондентом портала Teleprogramma.pro о новых ограничениях и пандемии пообщался Никас Сафронов. Художнику приходится много путешествовать, но он поддерживает усиления мер защиты.

«Они нужны. Во-первый, для спокойствия. Люди должны чувствовать, что ими занимаются. Во-вторых, люди должны привыкнуть к каким-то формам защиты себя. Они должны чувствовать, что нужно оберегать своих близких и родных», — пояснил свою позицию Сафронов.