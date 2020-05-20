«Стас, ничего не было, я смеюсь»: Садальский высказался о романе Ветлицкой и Сафронова

Актер Станислав Садальский заявил в Instagram, что художник Никас Сафронов сочинил историю про свой роман с певицей Натальей Ветлицкой. Ранее живописец в одной из программ на телевидении утверждал, что у них завязались любовные отношения с исполнительницей. Правда, как он выразился, все это было некой «одноразовой акцией».

По словам Садальского, он позвонил Ветлицкой в Испанию, с которой у него состоялся разговор. Исполнительница, которая в этом году планирует активно выступать в России, заявила, что Сафронов выдумал историю с их романом.

«Да, ну о чем ты, Стас, ничего не было, я смеюсь. Да, тусили, да, ухаживал. Долго». Наталья Ветлицкая

Как отметила Ветлицкая в разговоре с Садальским, Сафронов предложил, выражаясь языком фетишистов, устроить для него «золотой дождь». Якобы он таким образом возбуждается. Ветлицкая, впрочем, ничего подобного делать не стала, а просто уехала от художника, которого, кстати, сам Садальский считает и прилюдно называет псевдомаляром.