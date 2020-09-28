«Целоваться побольше»: Бледанс прокомментировала новые карантинные меры

Редакция портала Teleprogramma.pro поинтересовалась, что думает Эвелина Бледанс насчет введения новых карантинных мер — рекомендаций для людей старше 65 лет не выходить на улицу без необходимости и перевода работников крупных компаний на удаленную работу. Артистка посчитала, что идеи московской мэрии звучат вполне здраво:

«Поберечь живых людей — это нормально. Пусть сидят дома».

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Дистанционная работа также кажется ведущей верным решением. Однако, Бледанс уверена: второй волны быть не должно:

«Если есть кого перевести на удаленку — окей, пускай переводят. Но я считаю, что категорически не должно быть второй волны. И эти прогулки по часам под присмотром органов — вообще не тема».

Актриса дала несколько советов, как не заболеть в это тяжелое время, и выразила надежду, что все постепенно будет открываться — главное, чтобы у людей был положительный настрой:

«Каждый должен думать о себе: заниматься своим иммунитетом, пить витамины, ходить в зал, плавать, получать положительные эмоции, целоваться побольше — это говорят, кстати, помогает избежать разных вирусов. И, нет, никаких закрываний! Пусть лучше открывают что-нибудь».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел новые ограничения для предотвращения распространения вируса CoViD-19, в том числе порекомендовал людям пенсионного возраста по возможности оставаться дома, а крупным компаниям перевести работников на удаленку.