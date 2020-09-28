Олег Майами раскрыл тайну украшения, которое у Айзы Анохиной забрали в аэропорту

Певец Олег Майами рассказал об украшении Айзы Анохиной, которое стало причиной для многочасовых переживаний. Инстаблогера и телеведущую задержали в аэропорту на Мальдивах, когда она с семьей проходила контроль, чтобы лететь в Россию.

Службы безопасности обратили внимание на украшение в виде пули. В итоге на то, чтобы доказать безопасность кулона у знаменитости ушло почти три часа – их она провела в полицейском участке.

Возлюбленный Айзы — певец Олег Майами говорит, что это не простое украшение. Оно очень ценно для пары и символизирует их любовь.

Таких кулонов два: один у блогера, второй у исполнителя. На каждом нанесена особая надпись.

«Да, это просто украшение. На нем написано: «Слишком много любви убьет нас». Она подарила нам. Судьба подарила нам. У нас просто одинаковые украшения», — поделился Олег Майами с 5-tv.ru.

Украшение у блогера все равно забрали, но только на время полета. После приземления экипаж вернул подвеску, так что все закончилось благополучно. На службы безопасности и экипаж знаменитость не в обиде, говорит, что и дальше будет брать талисман с собой на отдых.

Кстати, отдых семейства обошелся Айзе в полтора миллиона рублей. Она с двумя сыновьями (от рэпера Алексея Долматова и от бизнесмена Дмитрия Анохина) и родителями разместилась в шикарном отеле. В стоимость было включено трехразовое питание и все услуги пятизвездочного отеля, сообщает ФАН.